Une matinée pour les meilleures BD d'Auvergne-Rhône-Alpes

Lundi 15 janvier, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture (ex-Arald) propose de découvrir 12 auteurs régionaux de BD dans son écrin du parc Chazière (Lyon 4e).

© DR

À quelques jours du festival d'Angoulême, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture (le nouveau nom de l'Arald) organise pour la quatrième année consécutive, lundi 15 janvier, une matinée dédiée aux auteurs de BD de la région. 12 albums récents ou à paraître ont été sélectionnés, en partenariat avec le festival Lyon BD et l'association d'auteurs L'Épicerie séquentielle. Cet événement dédié aux professionnels du livre est ouvert au public (sur inscription) et se déroule de 9h30 à 12h30 dans le pavillon du parc Chazière (25 rue Chazière) à la Croix-Rousse.

Les 12 albums sélectionnés sont :

(éditions ), de Ludivine Stock, Marie Avril, Anaïs Depommier, Cyrielle, Morgane Velten, JC Deveney, Clément Rizzo, Arnaud Jouffroy, Jérôme Jouvray et Florent Deligia. Le Chien de Dieu (Futuropolis) de Jacques Terpant,

Dernier né des éditions Lyon Capitale, l'album Les Légendes de Lyon sera représenté par Ludivine Stock. En fin de matinée, les participants pourront échanger avec les auteurs autour d'un verre.