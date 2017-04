800 kilomètres à vélo en passant par Lyon pour les enfants malades

Killian, 15 ans, est atteint d’une maladie génétique rare : le syndrome d’Angelman. Son père, Olivier Cressens, parcourra 800 kilomètres à vélo, en passant par Lyon, pour collecter des fonds au profit d’enfants en situation de handicap.

© DR Killian accompagnés des sportifs de "l'association Killian"

Killian est un enfant souffrant du syndrome d’Angelman et lourdement handicapé. Ses parents ont créé l’"association Killian" qui planifie des actions pour récolter des fonds à destination d’enfants malades. A l’initiative de son papa, Olivier Cressens, un parcours de 800 kilomètres à vélo est organisé. Il partira le 1er mai de Denain dans le Nord de la France, et passera par Lyon le 6 mai avant d’atteindre la ville de Rive-de-Gier, dans la Loire. Pour relever ce défi, le papa de Killian s’est entouré de Cyril Dessel, cycliste professionnel et de huit de ses collègues policiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif de cette course de sept jours en relais est de mettre en lumière l’Association Francophone du Syndrome d’Angelman et d’apporter un soutien au nouveau carnet de santé numérique "Compilio", développé par le Réseau de Rééducation Pédiatrique en Rhône Alpes.

Pour plus de renseignements : olivier.cressens@wanadoo.fr