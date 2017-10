Fermé depuis jeudi matin dans le sens nord-sud, le tunnel de Fourvière va rouvrir “d’ici mercredi 4 octobre 20 heures”, a annoncé David Kimelfeld.

© DR Entrée ouest du tunnel sous Fourvière, Lyon.

"Après plusieurs jours difficiles pour les automobilistes de la métropole, tout est mis en œuvre afin que le tunnel sous Fourvière soit rouvert à la circulation d’ici mercredi 4 octobre 20 heures", a indiqué David Kimelfeld, président de la métropole de Lyon. Le tunnel a été endommagé par un poids lourd jeudi matin et il est fermé dans le sens nord-sud depuis cette date.

Les travaux de réparation de la voûte endommagée se poursuivent et des poutrelles métalliques vont être placées sur les tours d’étaiement "afin de conforter de façon pérenne les caissons fragilisés ou détruits lors de l’accident", a poursuivi la métropole de Lyon. "Les investigations menées depuis vendredi ont montré que les systèmes de ventilation et de désenfumage étaient en état de fonctionnement et permettaient une réouverture du sens Paris-Marseille aux véhicules dont la hauteur est inférieure à 3,50 mètres", a ajouté cette dernière. Les deux nuits de fermeture pour travaux prévues d’ici à mercredi dans le tunnel du périphérique nord (BPNL) sont annulées.

Afin d'éviter un autre accident, une signalisation va être mise en place en amont du tunnel pour informer les conducteurs de poids lourds ou d’autocars dont le gabarit dépasse 3,50 m que l’accès au tunnel leur est interdit. Un portique mobile va également être installé un peu en amont de l’entrée du tunnel, afin d’alerter les services de sécurité, dans l’hypothèse où un véhicule de plus de 3,50 m s’engagerait en direction du tunnel malgré l’interdiction. Deux agents de sécurité seront présents en permanence au niveau de la bretelle de Gorge-de-Loup pour déclencher un système d’alerte et évacuer les véhicules contrevenants.