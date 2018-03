Grève SNCF : un TGV sur deux entre Paris et Lyon, peu de TER en région

Le mouvement de grève sur le rail français s'annonce plus suivi que prévu ce jeudi 22 mars, pour le coup d'envoi des manifestations printanières. Un train sur deux seulement devrait circuler.

© Eliot Lucas Lyon, gare de la Part-Dieu.

Si le syndicat Sud Rail est le seul à avoir déposé un préavis national de grève, rejoint par certaines antennes CGT locales, les perturbations s'annoncent néanmoins importante ce jeudi 22 mars sur le réseaux ferroviaire français. Il faudra prendre son mal en patience. Le trafic TGV est annoncé très perturbé avec en moyenne 2 trains sur 5 qui circuleront. "On sera à un train sur deux en région", précise le service presse de la SNCF. Sur l'axe Sud-Est, qui comprend la liaison Lyon-Paris, seul 1 trains sur 2 circulera. Côté TER ce sera 1 train sur 2 et 1 sur 4 pour les Intercités (1 sur 3 entre Paris et Clermont).

Pour les habituées des aller-retours entre Paris et Lyon notez qu'à l'arrivée dans la capitale le réseaux de transport sera perturbé. Certains agents RATP feront grève en solidarité avec la SNCF. Le trafic devrait être normal sur les lignes de bus et de tramway. Le métro ne devrait pas être impactés non plus. Seul le trafic RER sera perturbé, avec 3 trains sur quatre seulement sur les lignes A et B. En revanche, côté SNCF, seuls 30% des Transiliens circuleront en Île de France, 25% des Intercités. Pour les TER 50% circuleront en région parisienne, et 40% des TGV.

La direction de la SNCF invite les voyageurs à télécharger l'application SNCF sur leur smartphone pour être au courant des perturbations en temps réel. "Tout le plan de transport y est disponible depuis 17 heures hier", nous a-t-on assuré. "Nous allons tout faire pour accompagner nos voyageurs, a promis Guillaume Pépy, le PDG de la SNCF. Nous allons fermer les sièges de l'entreprise en région et au plan national pour que le maximum possible de personnels soient aux côtés des voyageurs"

