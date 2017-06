Auvergne-Rhône-Alpes : une grève TER ce jeudi

Jeudi 29 juin, la CGT lancera un mouvement de grève en raison d’un plan de restructuration et suppressions de postes à l’échelle nationale.

© Tim Douet Un TER en gare de la Part-Dieu.

Les usagers du TER Auvergne-Rhône-Alpes devront s’armer de patience. La CGT appelle à la grève ce jeudi, en raison de suppressions de milliers de postes. Les employés affectés à l’aiguillage de Tassin seront en grève. Plusieurs lignes de la région seront donc perturbées par l'évènement. Ainsi, les trains desservant habituellement les lignes Lyon-Brignais et Lyon-Sain Bel ne fonctionneront pas. Afin de ne pas trop perturber le trafic, des cars seront mis à la disposition des voyageurs sur la ligne Lyon-Roanne. Ces derniers circuleront de 12h à 16h. Seulement deux trains sur trois seront actifs entre Lyon et Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne et Montbrison et Saint-Étienne et Roanne. Par ailleurs, seulement un train sur trois circulera dans la matinée entre Grenoble et Saint-Marcellin.