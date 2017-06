Autoroutes : des fermetures nocturnes cette semaine autour de Lyon

Deux zones de chantier entraîneront des fermetures de bretelles et de portions.

@eppr Travaux sur la route

Dans les nuits de mardi à mercredi, et de mercredi à jeudi, à partir de 21h, l'autoroute A6 sera fermée totalement dans le sens sud/nord, entre l'échangeur de Limonest et le noeud d'Anse. Parallèlement, l'A466, qui relie l'A6 et l'A46, sera fermée totalement à partir de la jonction avec l'A6. Ces fermetures sont dues à une réfection de chaussée et se répèteront chaque semaine jusque début juillet.

Au nord-est de Lyon, ce sont des travaux d'assainissement qui entraîneront, dans la nuit de mardi à mercredi, la fermeture de la bretelle A42 Genève vers A46 Paris, au niveau de la bifurcation A42/A46N au nœud des îles.