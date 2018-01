Saône en crue : L’auberge de Bocuse a les pieds dans l’eau

La crue perturbe lourdement le trafic sur les quais de la Saône. De nombreuses habitations sont inondées et certaines portions des quais sont impraticables. Après un pic ce mardi, Vigicrues annonce une baisse du niveau de la Saône d’ici jeudi.

© Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes La Saône en crue, mercredi 31 janvier, à Couzon-au-Mont-d’Or.

7,39 mètres. C’est la hauteur de la Saône relevée ce matin à 7h par Vigicrues dans la commune de Couzon-au-Mont-d’Or. Le long des quais, sur les deux rives, de nombreuses habitations sont inondées et plusieurs voitures sont immobilisées. L’Auberge du Pont-de-Collonges de Paul Bocuse n’échappe pas aux intempéries. Vigicrues annonce une stabilité de la hauteur de la Saône pour les prochaines vingt-quatre heures, avant que les niveaux ne reviennent à la normale d’ici jeudi.

Routes inondées et déviations

Certaines portions de route sont interdites à la circulation. La départementale 51 est ainsi sectionnée entre Couzon-au-Mont-d’Or et Albigny-sur-Saône, des déviations ont été mises en place. À Quincieux, c’est la départementale 87E qui est inondée, de la D51 jusqu’à la D87. Dans la commune de Varenne, le chemin de Chamalan est coupé jusqu’à la D87. Sur la rive gauche de la Saône, le quai Clemenceau est inondé au niveau de Caluire. Circulation difficile pour les automobilistes, mais aussi pour les transports en commun. Plusieurs lignes sont touchées depuis hier, mardi 30 janvier. Selon les TCL, des agents de maîtrise se rendent régulièrement sur les lieux pour évaluer les difficultés de circulation. Pour l’instant, impossible de déterminer la date à laquelle le trafic retrouvera son cours normal.

Informations TCL

Ligne 40 : Les arrêts entre PONT-MAZARIK et LES TOURELLES ne sont plus desservis dans les deux sens.

Ligne 43 : Les arrêts entre GARE-DE-COLLONGES/FONTAINES et PONT-DE-NEUVILLE RG ne sont plus desservis dans les deux sens.

La ligne JD70 ne dessert plus les arrêts GARE-D’ALBIGNY/NEUVILLE, ALBIGNY-CENTRE, CENTRE-HOSPITALIER-MT-D’OR, ALBIGNY-PLAINE, ST-LÉONARD, GARE et STADE-DE-COUZON, COUZON et ST-ROMAIN.

La ligne JD71B ne dessert plus les arrêts COUZON et ST-ROMAIN.

La ligne JD72A ne dessert plus les arrêts ALBIGNY-MAIRIE, CENTRE-HOSPITALIER-MT-D'OR, ALBIGNY-PLAINE, ST-LÉONARD GARE ET STADE DE COUZON.

La ligne JD72B ne dessert plus les arrêts ALBIGNY-ÉGLISE, LA FALAISE et NOTRE-DAME/LA PLAINE.

La ligne JD241 ne dessert plus les arrêts ALBIGNY-MAIRIE, ALBIGNY-ÉGLISE, CENTRE-HOSPITALIER-MT-D'OR, ALBIGNY-PLAINE, ST-LÉONARD et COUZON.

La ligne JD313 ne dessert plus les arrêts ST-ROMAIN, COUZON-CENTRE, GARE et STADE DE COUZON, ST-LÉONARD, ALBIGNY-PLAINE, CENTRE-HOSPITALIER-MT-D'OR, ALBIGNY-CENTRE et GARE-D’ALBIGNY/NEUVILLE.