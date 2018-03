Météo du 15 mars : pluies en matinée, éclaircies l'après-midi

Les ondées matinales vont vite être chassées par de belles éclaircies dans l'après-midi.

Jimmy Legrand / Flickr

Après une journée radieuse ce mercredi, le temps s'annonce pour le moins gris à Lyon. Toute la matinée, le ciel sera gris. Des averses sont attendues entre 10h et 13h. Entre 13h et 16h, le soleil va à nouveau pointer le bout de son nez entre les averses de pluie. Ces éclaircies se feront plus présentes en fin de journée où la pluie devrait s'arrêter de tomber. Une trêve de courte durée avant le retour des averses et l'arrivée d'orages ce vendredi. Côté températures, il fera 2°C au plus faible et 15°C au plus fort de la journée.

Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes estime la qualité de l’air à 32 ce qui signifie « bon" sur son échelle de 1 "très bon" à 100 "très mauvais".