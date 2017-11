Lyon : un violent accident entre le tramway T4 et une voiture

Un violent accident est survenu ce matin dans le 3e arrondissement entre une voiture et le tramway T4. Plusieurs personnes ont été blessées.

© Préfecture du Rhône Accident de tramway

La préfecture du Rhône a annoncé sur son compte Twitter qu'une voiture a violemment percuté le tramway T4 au niveau du rond-point entre les rues saint-Antoine, de Bonnel et de la Villette ce matin .Les premières constatations indiquent que la voiture n’aurait pas respecté la signalisation. Une enquête déterminera les circonstances précises de l’accident.

"Quinze personnes sont blessées légèrement et une personne présente dans la voiture plus grièvement. 60 sapeurs-pompiers, SAMU, policiers et 23 engins de secours sont engagés", a annoncé la préfecture qui conseille d'éviter le secteur pour permettre aux secours d'intervenir. En raison de cet accident, les lignes de tramway T1 T3 et T4 sont perturbées.

Le T1 circule en deux parties distinctes, d'une part entre les stations IUT Feyssine et Charpennes et d'autre part Liberté et Debourg. Les stations Liberté et Charpennes ne sont plus desservies. Le tramway T3 ne circule plus entre les stations Gare de Villeurbanne et Gare de Part-Dieu Villette. Le Tramway T4 ne circule plus entre Archives départementales et La Doua Gaston Berger. Des bus relais circulent et assurent la desserte des stations.