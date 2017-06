Lyon : le jeune Marin de nouveau opéré

Très violemment agressé en novembre après avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait, Marin a vu son état se dégrader après plusieurs semaines d'amélioration.

© DR Marin, le jeune homme agressé

Plusieurs milliers de personnes apportent leur soutien à Marin, Vénissian de 20 ans sauvagement agressé à coup de béquille dans un bus TCL après avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait dans le quartier de la Part-Dieu. Ils sont plus 60 000 à avoir signé une pétition à l'attention du président de la République pour demander à ce que le jeune homme soit décoré de la Légion d'honneur. Alors que Marin faisait de nombreux progrès dans son centre de rééducation, les chirurgiens ont procédé à une opération du crâne suite à une infection due à un staphylocoque. Depuis l'opération, Marin réussi à se mettre debout mais souffre de sérieux maux de tête et de nausées. L'association "la Tête Haute", créée pour soutenir Marin et défendre les victimes d'agression dans les transports en commun, récolte toujours des dons pour permettre de financer des programmes de recherche médicale sur le cerveau.