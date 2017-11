VTC : Taxify arrive à Lyon pour concurrencer Uber

Après Paris, le service de VTC Taxify annonce son déploiement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. À partir du 30 novembre, l'application de la start-up estonienne, financée par le géant chinois Didi, permettra de trouver un véhicule avec chauffeur à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne.

Un nouveau concurrent d'Uber et chauffeur privé arrive à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Après Paris, Taxify déploie ses services dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à partir du 30 novembre. Point de David contre Goliath dans cette histoire, puisque la petite start-up estonienne est en fait financée par le géant chinois Didi qui espère bien conquérir l'Europe avec ce service. Taxify promet une commission de seulement 15 % prélevée aux chauffeurs, et des prix plus bas que la concurrence, sans majoration lors des pics d'affluence. Au-delà des promesses, le service sera-t-il vraiment au rendez-vous dans la région ? À Paris, les débuts ont été difficiles avec une pénurie de chauffeurs, mais aussi une application capricieuse. Qu'en sera-t-il à Lyon ? Réponse dès le 30 novembre où nous ne manquerons pas de de tester Taxify.