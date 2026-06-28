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Christophe Deblanc MétéoFrance@WilliamPham-13
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“99,3 % des phénomènes météorologiques dangereux sont détectés”

  • par Eloi Thiboud

    • Christophe Deblanc est directeur interrégional Centre-Est à Météo-France.

    Cet entretien fait partie d'un dossier consacré aux coulisses du site Météo-France de Lyon-Bron. Il a été réalisé avant les épisodes caniculaires de juin 2026.

    Lyon Capitale : On a l’impression que les alertes à la vigilance se multiplient dans la région. Est-ce une réalité statistique ou une simple impression ?

    Christophe Deblanc : Ce n’est pas qu’une impression. 2025 a été une année particulièrement chargée avec trente-cinq épisodes de vigilance orange ou rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, contre vingt-trois l’année précédente. On est désormais au-dessus de la moyenne historique qui tourne autour de trente épisodes par an. On observe une courbe d’augmentation sur les dernières années. Mais attention : la météo reste fluctuante d’une année sur l’autre.

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