Une première en 17 ans : Gérard Collomb n'a aucune fonction majeure

Simple conseiller municipal de Lyon, conseiller du 9e arrondissement et conseiller de la métropole de Lyon : en démissionnant du ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb s'est placé dans une position inédite depuis 17 ans. Lui qui fut jusqu'en 2017 sénateur, maire de Lyon et président de la métropole, n'occupe désormais plus aucune fonction majeure dans sa ville comme au national. Il se retrouve ainsi dans une situation proche de celle qu'il a connue avant 1995, année où il est devenu maire du 9e arrondissement, avant d'être élu sénateur du Rhône en 1999, puis maire de Lyon en 2001. Mais cette situation inédite depuis 17 ans ne devrait pas durer longtemps. Georges Képénékian a présenté sa démission et Gérard Collomb devrait être à nouveau élu maire de Lyon sous une quinzaine de jours maximum, à l'occasion d'un conseil municipal exceptionnel.