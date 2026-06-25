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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi toujours aussi caniculaire, jusqu'à 40 degrés attendus à Lyon

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée particulièrement éprouvante pour les organismes qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 25 juin 2026.

    La semaine se poursuit sous la canicule à Lyon. Ce jeudi 25 juin, le temps s'annonce une nouvelle fois ensoleillé et très chaud.

    S'il fait déjà 24 degrés ce jeudi matin le thermomètre atteindra les 40 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et des températures qui ne devraient pas baisser avant dimanche ou lundi dans la région lyonnaise.

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