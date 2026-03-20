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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 17 degrés ce vendredi

  • par LR

    • C'est une nouvelle belle journée ensoleillée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 20 mars 2026, avec des températures qui attendront les 17 degrés au meilleur de la journée.

    Les conditions printanières se poursuivent à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce vendredi 20 mars 2026 le temps sera une nouvelle fois dominé par le soleil, qui brillera du matin au soir.

    Si les températures seront toujours basses en matinée avec 3 degrés, le mercure atteindra les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très légèrement au dessus des normales de saison. Avant un weekend qui s'annonce tout aussi agréable à Lyon.

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