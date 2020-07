Tourisme à Lyon : “On a des raisons d’être optimistes”

Après la crise sanitaire qui a paralysé le secteur du tourisme, François Gaillard, le directeur général d’OnlyLyon Tourisme & Congrès, fait le point sur la saison estivale à venir.

Lyon Capitale : Avez-vous revu votre stratégie touristique estivale ?

François Gaillard : Non car notre stratégie précédente fait qu’aujourd’hui on a des raisons d’être optimistes. On n’a jamais choisi de tout miser sur l’international et les marchés émergents qu’on présentait comme des eldorados, je pense à la Chine par exemple. On a construit une destination jeune, dans une perspective de tourisme durable. Notre force, c’est que 80 % de notre clientèle, sur 6,5 millions de visiteurs annuels, sont des visiteurs domestiques. Donc, aujourd’hui, face à des destinations comme Nice, où 80 % des flux sont internationaux, ou encore Paris, où un visiteur sur deux est international, on est en meilleure posture car on sait que pour les trois ou quatre prochains mois, notre clientèle sera principalement française. Une clientèle qu’on connaît bien, qui nous connaît bien et qui sera donc facile à “réactiver”.