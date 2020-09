SNCF : des ralentissements autour de Lyon

Ce mercredi 9 septembre, le trafic SNCF est impacté par d'importants ralentissements autour de Lyon en raison de câbles endommagés cette nuit dans le Jura.

Ce mercredi 9 septembre commence mal pour les voyageurs de Lyon et alentour. La SNCF annonce que des câbles ont été endommagés cette nuit du côté de Saint-Amour, dans le Jura. Les trains de fret se retrouvent donc à circuler sur les créneaux horaires des TER de la ligne Ambérieu - Lyon, créant des ralentissements. Des retards sont à prévoir et certains TER ont dû être supprimés.

Toujours à cause de ces câbles endommagés, l'alimentation électrique était en panne à la sortie du dépôt de Saint-André-le-Gaz ce matin, occasionnant des ralentissements au départ de cette gare sur les lignes Firminy - Givors - Perrache et Bourg-St-Maurice - Albertville. Le courant a depuis été rétabli et le trafic retrouve peu à peu sa fluidité.