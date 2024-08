Sea Shepherd Lyon lance une vaste mobilisation en soutien à Paul Watson

Une manifestation est organisée ce samedi à Lyon pour soutenir Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea Shepherd. (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Arrêté fin juillet au Groenland et menacé d’extradition vers le Japon, Paul Watson reste incarcéré, comme en a décidé jeudi 15 août le tribunal de Nuuk. Sea Shepherd Lyon lance une vaste mobilisation pour soutenir le défenseur des baleines.

Le collectif lyonnais Sea Shepherd appelle à une mobilisation géante pour soutenir Paul Watson. "Prenez une photo de vous tenant une pancarte avec l’inscription FREE PAUL WATSON ou ARREST ME, I STAND WITH WHALES, STAND WITH PAUL devant un lieu emblématique de votre région : musée, mairie, sur la plage, en pleine nature, ou tout autre site significatif"., écrit l'association sur un post Facebook. "L'idée est de créer une fresque unique en mosaïque représentant le visage de Paul.Pour cela, nous utiliserons toutes les photos que vous nous enverrez. Chaque photo individuelle deviendra une petite pièce de la mosaïque, contribuant à l'ensemble de l'œuvre."

Paul Waston reste incarcéré

Visé par un mandat d'arrêt international émis par le Japon, le fondateur de Sea Shepherd, a été arrêté le 21 juillet au Groenland, et placé en détention jusqu'au 15 août. Le militant écologiste a été appréhendé sur son navire qui venait d'accoster à Nuuk, capitale du Groenland, pour se ravitailler en carburant en vue d'"intercepter "le nouveau navire-usine baleinier du Japon dans le Pacifique Nord", avait alors indiqué la Fondation du capitaine Paul Watson (CPWF) dans un communiqué. Le tribunal de Nuuk, capitale du Groenland, a ordonné le 15 août le maintien en détention du fondateur de Sea Shepherd. Paul Watson restera donc enfermé en cellule jusqu’au 5 septembre.

Depuis des décennies, l'homme de 73 ans et son ONG cherchent à empêcher la chasse à la baleine, notamment des Japonais, en s’interposant entre les cétacés et les imposants navires qui les chassent.