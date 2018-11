Salon du chocolat : défilés de mode et dégustations

Jusqu’à dimanche soir se tient au centre des Congrès le salon du chocolat. Pourquoi ne pas aller y faire une visite gourmande ?..

A défaut de pouvoir profiter de l’extérieur, pourquoi ne pas se faire plaisir à l’intérieur. Ce week-end se tient au centre des Congrès de Lyon le salon du chocolat. Lieu incontournable pour tous les amoureux de cacao, c’est aussi l’occasion de partir à la découverte de la plus célèbre des douceurs. Lait, noir, noisette, blanc ou caramel, il se décline à l’infini et parvient à séduire toutes les générations. Pourtant, il n’y a pas que dans l’assiette que l’on apprécie le chocolat.

Comme chaque année, les défilés de mode en robe faites de chocolat marquent le déroulement du salon. Tous les jours à 17h, les dauphines de Lyon et Miss Lyon 2018 défilent vêtues des créations des grandes maisons de chocolatier de la région. Et le spectacle continue, avec chaque jour des démonstrations de montage de pâtisserie. Savoir-faire et technique seront au rendez-vous tout le week-end pour le plaisir des grands enfants. Et demain dans la matinée, les chefs des restaurants et brasseries Paul Bocuse rendront hommage au "Pape de la gastronomie". Comme toujours, le Chocoland sera aussi de retour : pour donner aux plus petits l’opportunité de se découvrir en cuisine ou pour appréhender la pâtisserie à plusieurs mains, dans des groupes parents-enfants. De quoi commencer à préparer les fêtes de fin d’année.

Quant aux fêtes justement, les grandes maisons de Lyon ont cette année participé à la décoration de Noël mise en place sur le salon. Ambiance magique assurée. Et comme parler de sucre ne suffit pas, cette année le salon se lance aussi dans la promotion du pâté en croûte, mis en lumière à plusieurs endroits du salon. Et pour assortir le tout, des masterclass sont proposées pour savoir accorder le chocolat, et le vin. Grands crus avec grands crus. En parallèle, retrouvez également des dégustations de chocolat, de bières, mais aussi de rhum.

Entrée adulte : 10€ sur place, 8€ sur le site

Entrée enfant : 5€ de 3 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 3 ans