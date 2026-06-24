Isabelle Decker nommée présidente de Roche Diagnostic France

Roche Diagnostic France, leader national du diagnostic in vitro basé en Isère et filiale du groupe suisse Roche, a nommé le 1er juin, Isabelle Decker en tant que présidente.

Mark Osewold, l’ancien président de Roche Diagnostic France, leader national du diagnostic in vitro, c’est-à-dire des tests biologiques qui déterminent l’état de santé d’une personne, a cédé sa place à Isabelle Decker, le 1er juin dernier. Elle devient la toute première femme PDG de l’entreprise française basée en Isère, après son succès à la présidence de Roche Diagnostic Belgique depuis 2022.

Lors de sa nomination le 1er juin elle a annoncé : « C’est un honneur de prendre la direction de la filiale française. Aujourd'hui, l'importance du diagnostic est plus que jamais fondamentale pour relever les défis de notre système de santé et garantir l'efficience des parcours de soins. Ma priorité est de consolider notre rôle de partenaire de confiance pour façonner l'avenir de la santé et aller au-delà, au bénéfice direct des professionnels et des patients ».

Un parcours de plus de 20 ans dédié au développement de projets stratégiques

Cette nomination s’appuie sur les solides compétences d’Isabelle Decker et sur son parcours très riche. Cela fait plus de vingt ans que la nouvelle présidente de Roche Diagnostic France travaille au sein du groupe Roche. Elle était anciennement la directrice de Roche Diagnostic Belgique de 2022 à 2026, ce rôle lui a permis de « développer des relations de confiance étroites avec les experts scientifiques, les autorités réglementaires et les acteurs institutionnels, œuvrant à la reconnaissance de l’apport capital du diagnostic en amont et tout au long de la prise en charge », révèle le communiqué de presse. Elle a également travaillé en suisse pour le groupe Roche au sein de la direction et a contribué à la réponse diagnostique de la crise sanitaire. « Cette culture du dialogue et de l'accompagnement des acteurs de santé s'est forgée au fil d'un parcours de plus de 20 ans dédié au développement de projets stratégiques à travers la France, l'Allemagne, le Benelux et la Suisse », indique le communiqué de presse.