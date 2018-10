Rhône : il prend la fuite après un accident de la route

Trois personnes ont été arrêtées ce week-end après un accident de la circulation.

Une procédure a été ouverte à l'encontre de trois personnes âgées de 19 à 21 ans, toutes porteuses d'un casier judiciaire. Ils ont été interpellés ce samedi à Villeurbanne. Au volant d'une Twingo, le plus vieux des trois suspects avait refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers après avoir eu un accident avec son véhicule. Il avait alors pris la fuite à pied. Les deux occupants du véhicule s'étaient alors dénoncés à la place du conducteur qui s'est finalement présenté à l'hôtel de police pour avouer à leur place. Il a reconnu avoir conduit malgré la perte de tous ses points sur son permis de conduite et avoir commis le refus d'obtempérer. Il va être présenté au parquet ce lundi pour “refus d'obtempérer et conduite malgré l'invalidation du permis de conduire”.