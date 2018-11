Quelles sont les routes fermées pour travaux à Lyon cette semaine ?

Entre les fermetures nocturnes du périphérique nord les tunnels interdits à Lyon et les travaux autoroutiers, cette semaine sera marquée par plusieurs perturbations sur les axes routiers lyonnais, en soirée notamment.

Le périphérique nord sera fermé à la circulation en soirée toute cette semaine, de 20h30 à 6 heures le lendemain, sauf vendredi et le week-end. Cela dans les deux sens afin de permettre la réalisation de travaux de maintenance. Idem pour le tunnel du quai Bellevue. Sur le périphérique Laurent Bonnevay, c'est la collectrice entre les portes des Etats-Unis et de Parilly en direction de Paris, qui sera fermée mardi, mercredi et jeudi soirs, de 21 heures à 5 heures. le lendemain. Quant au boulevard urbain sud, la bretelle d'accès à l'A46 Sud en direction de Marseille, à hauteur du noeud du Velin, sera fermée mercredi soir de 21 heures à 5 heures le lendemain.

Sur l'autoroute A46 Sud, la bretelle d'accès au boulevard urbain sud en direction de Vénissieux, à hauteur du noeud du Velin, sera fermée lundi soir de 21 heures à 5 heures le lendemain. La bretelle d'accès à l'A43 en direction de Lyon, à hauteur du noeud de Manissieux, sera quant à elle fermée de lundi à jeudi, aux mêmes heures. Sur l'autoroute A46 Nord, la circulation sera interdite tout le week-end prochain entre Anse et Mionnay, en direction de Marseille. Idem entre Villars-les-Dombes (échangeur n°3) et Neuville sur Saône (échangeur n°2), en direction de Paris, de vendredi soir 21 heures à samedi midi. Perturbations également annoncées sur l'autoroute A466 tout au long du week-end, où la circulation sera interdite en direction de l'A46 Nord.

A Lyon, le tunnel de la rue Terme est toujours fermée, alors que la Vogue des marrons se poursuit à la Croix-Rousse. Dans le 3e arrondissement, le tunnel Vivier-Merle reste inaccessible dans le cadre des travaux de réaménagement de la Part-Dieu. Quant à la Voûte ouest de Perrache, rappelons qu'elle a définitivement fermé, depuis quelques mois maintenant.