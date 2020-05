Près de Lyon : un nouveau rodéo urbain perturbe le réseau TCL à Vaulx-en-Velin

Depuis plus d'un mois, des rodéos urbains sont régulièrement organisés sur le secteur de Vaulx-en-Velin. Ce mercredi, un nouveau rassemblement entraîne des perturbations sur plusieurs lignes de bus, dont certaines majeures.

Depuis mi-avril, des rodéos urbains perturbent régulièrement le réseau TCL sur le secteur de Vaulx-en-Velin, à partir de 18 / 19 heures. Ce mercredi 20 mai, un rassemblement de jeunes à moto et scooter a débuté plus tôt que les jours précédents. Depuis 17 heures, plusieurs lignes de bus sont donc limitées et ne desservent plus la zone pour des raisons de sécurité. Les lignes C3, C8, 5, 37, 52 et 57 sont ainsi impactées.

Pour l'instant, aucune heure de retour à la normale n'est prévue et les perturbations pourraient continuer jusqu'à la fin du service.