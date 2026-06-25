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Le département du Rhône veut renforcer les circuits courts pour alimenter les cantines

  • par LR

    • Le Département du Rhône lance un appel à manifestation d’intérêt afin de faire émerger de nouvelles solutions logistiques pour développer les circuits courts alimentaires.

    Présenté ce mercredi 24 juin au collège Maurice-Utrillo, le nouvel appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Département du Rhône vise à améliorer l’acheminement des produits locaux vers les cantines scolaires et autres structures de restauration collective.

    Agriculteurs, entreprises agroalimentaires, logisticiens, grossistes ou encore collectivités sont invités à proposer des projets innovants permettant de simplifier la distribution des productions locales. L’ambition est de lever les freins logistiques qui compliquent encore l’accès des établissements aux produits du territoire.

    La démarche se déroulera en deux temps. Une première phase de dépôt des candidatures est ouverte jusqu’au 30 septembre 2026. Les projets retenus pourront ensuite approfondir leur dossier lors d’une seconde étape, avant la désignation des lauréats en mars 2027.

    Pour le Département, cet AMI doit contribuer à bâtir des filières alimentaires plus résilientes tout en soutenant l’agriculture locale et l’approvisionnement de proximité.

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