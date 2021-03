Près de Lyon : avis de recherche lancé après la disparition d'un adulte handicapé

Un homme de 27 ans en situation de handicap a disparu depuis ce mardi à Collonges-au-Mont-D'or. La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins.

La gendarmerie de Fontaines-sur-Saône a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme de 27 ans prénommé Lyes Nasri. Il a quitté son domicile à Collonges-au-Mont-D'or (69) le mardi 23 mars dernier entre 11h et 14h, est vêtu d'un tee-shirt et pantalon de couleur noire, de baskets Asics rouges, noires et dorées.

Cet homme recherché est sous tutelle renforcée en raison d'un handicap à hauteur de 80 % suite à une opération à l'âge de 6 ans et pourrait essayer de se rendre à Marseille en train.

En cas de découverte de cette personne ou de tout élément permettant de le localiser, prendre contact avec la gendarmerie de Fontaines-sur-Saône au 04 78 22 03 02.