Piétonnisation à Lyon, interdiction de manifestation ce samedi

Ce samedi 26 octobre, nouvelle journée de piétonnisation à Lyon, il sera également interdit de manifester en ville.

Tous les samedis, ils sont encore une centaine de gilets jaunes à manifester dans le centre de Lyon. Ce 26 octobre, un périmètre d'interdiction de manifestation sera à nouveau mis en place par la préfecture de 10 heures à 22 heures. Pour expliquer cette décision, le préfet invoque : "l’ordre public dans le centre-ville de Lyon" et "de nombreux travaux de voirie qui perturbent la circulation automobile et les déplacements piétons". Ce samedi est également marqué par une nouvelle journée d'expérimentation de la piétonnisation en Presqu'île.

Ainsi, il sera interdit de manifester dans le périmètre suivant : "rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin sont exclus de ce périmètre). Les cortèges,défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo". Comme les fois précédentes, aucun barrage de police ne devrait être mis en place, mais des contrôles pourront être réalisés.