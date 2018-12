Navya : Christophe Sapet démis de ses fonctions de Président du Directoire

Dans un communiqué, la société Navya, spécialiste des véhicules autonomes, basée à Villeurbanne à côté de Lyon, annonce que Christophe Sapet est démis de ses fonctions de Président du Directoire.

Changement de gouvernance pour la société Navya, spécialisée dans les véhicules autonomes. L'entreprise est basée à Villeurbanne à côté de Lyon. Ainsi, dans un communiqué, on apprend que Christophe Sapet a été démis de ses fonctions de Président du Directoire le 14 décembre, une décision à effet immédiat, dont on ignore pour l'instant l'origine. "un cabinet de recherche de dirigeants a été mandaté afin d'identifier son successeur", précise le communiqué. Frank Maccary, directeur financier de l'entreprise est nommé par le Conseil de surveillance pour assurer les fonctions de Président du Directoire, à titre de transition. Le Directoire de Navya se compose désormais de Jérôme Rigaud (Directeur Général Délégué) et Frank Maccary.

Plusieurs membres du Conseil de Surveillance le quittent : Marie Laure Sauty de Cahlon, Pascaline Peugeot de Dreuzy, la société Valeo Bayen et Laurent Kocher (administrateur indépendant, directeur exécutif, Marketing, innovation et services de KEOLIS). Le communiqué précise : "Keolis et Valeo ont indiqué que cette décision de ne plus participer au Conseil de Surveillance

ne remet nullement en cause les projets opérationnels ou techniques menés avec NAVYA et notamment les partenariats mis en place". À Lyon Keolis expérimente les Navya avec le Sytral dans plusieurs quartiers, dont celui de Confluence (et prochainement le Parc OL).

Le nouveau Conseil de Surveillance est le suivant :

Charles Beigbeder, Président, administrateur indépendant

Dominique Rencurel, Vice-Président

La société 360 Capital Partners, représentée par Monsieur Fausto Boni

Francesca Fiore, administratrice indépendante

Christiane Marcellier, administratrice indépendante

Les raisons de ces changements ne manqueront pas d'être attentivement scrutées, Navya étant l'une des entreprises les plus prometteuses de l'écosystème français dans un secteur où des géants comme Google et Uber n'hésitent pas à investir massivement. Navya a été fondée en 2014 par Christophe Sapet et Robolution Capital, dont le député Bruno Bonnell (LREM) était l'un des co-associés. Le fonds est géré aujourd'hui par 360 Capital Partners.