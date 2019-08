Ce samedi 31 août sera chaud et ensoleillé, marqué par l'absence de vent et une qualité de l'air qui se dégrade sur Lyon.

La journée sera une fois de plus chaude et ensoleillée ce samedi 31 août. La température grimpe doucement, avec un agréable 18°C le matin et près de 33°C au plus fort de l'après-midi. L'atmosphère ne se rafraîchira que très peu en soirée, avec 27°C prévus. Globalement, si quelques nuages devaient percer le ciel lyonnais, la journée restera largement ensoleillée et le vent absent.

Au niveau de la qualité de l'air, le laboratoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpe prévoit une journée classée médiocre, avec un score de 65 sur 100. En cause, les embouteillages et la circulation dense prévue en ce début de week-end.