Météo du 30 décembre : de la brume et des éclaircies à Lyon

La brume va dominer le ciel lyonnais une bonne partie de cet avant-dernier jour de l'année 2019. Le soleil devrait faire de timides apparitions, notamment dans l'après-midi.

Du côté des températures, elles chutent. Il fera 4 degrés au meilleur de la journée lundi.

La qualité de l'air se dégrade

Pour les deux derniers jours de l'année, lundi 30 et mardi 31, la qualité de l'air va progressivement se dégrader à Lyon. "Lundi 30 et mardi 31 décembre, les concentrations de particules continueront leur hausse et la qualité de l'air se dégradera de façon significative. Sur le Bassin lyonnais et la Vallée du Rhône, elle variera de moyenne à médiocre", précise le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, l'indice prévu à Lyon est de 60 lundi sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise qualité de l'air). Une qualité de l'air jugée moyenne. Elle sera médiocre mardi.