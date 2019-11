Météo du 24 novembre : un dimanche pluvieux puis nuageux à Lyon

A Lyon, un peu de pluie en ce dimanche matin. Mais on est très loin des précipitations qui touchent le sud de la France depuis plusieurs heures.

A Lyon, il ne va pas faire beau ce dimanche matin. Comme samedi d'ailleurs. Il va pleuvoir. Mais Lyon est épargné. On est très loin, dans le Rhône, des fortes pluies qui touchent actuellement le sud de la France.

Rappelons que depuis samedi 16h, les départements du Var et des Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge "pluie-inondation". Du côté des températures, étonnante stabilité à Lyon ce dimanche. Entre 10 et 11 degrés tout au long de la journée. Pas moins, pas plus.

Dans l'après-midi, le temps devrait être surtout nuageux. Concernant la qualité de l'air, elle sera bonne à Lyon ce dimanche.