Météo du 22 avril : un lundi de Pâques ensoleillé sur Lyon

Ce lundi de Pâques sera ensoleillé et lumineux, avec un voile nuageux qui s'estompe et des températures chaudes.

Le voile nuageux qui obscurcissait le ciel de ce dimanche disparaît en ce lundi de Pâques et laisse place à une journée plus lumineuse et plus chaude. Les températures atteindront 13°C en matinée, et 26°C dans l'après-midi. Un léger vent du nord soufflera sur la Métropole, et la soirée devrait se rafraîchir rapidement. Au niveau de la pollution, le laboratoire ATMO Auvergne Rhône-Alpes prévoit une journée "moyenne" sur l'agglomération lyonnaise avec des zones chargées sur les grands axes routiers de l'A7 ou du tunnel de Fourvière.