Lyon : trois cambrioleurs de garages mis en fuite par un témoin

Alors qu'ils tentaient de forcer les portes de garages en sous-sol, trois hommes ont été mis en fuite par un témoin à Lyon ce lundi dans le 8e arrondissement.

Ce lundi à 4h30 un Villeurbannais (35 ans et non connu de la justice) et un Vénissian (19 ans, 36 faits sur son casier judiciaire) ont été interpellés dans le 8e arrondissement de Lyon. Un témoin venait de contacter la police après avoir mis en fuite trois personnes qui tentaient de forcer les portes de garages en sous-sol. Arrivés sur place, les policiers, grâce à la description précise du témoin, sont parvenus rapidement à identifier et à interpeller deux des trois suspects. Entendus, les deux hommes ont nié les faits malgré la reconnaissance formelle du témoin. Ils vont être présentés au parquet ce mardi en vue d’une comparution immédiate.