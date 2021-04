Lyon : les travaux de maintenance annuelle du funiculaire Vieux Lyon-Fourvière auront lieu du 10 au 25 avril

Pour mener à bien les travaux annuels de maintenance sur le funiculaire F2, Vieux Lyon-Fourvière, la circulation sera arrêtée du 10 au 25 avril. Des bus relais seront mis en place.

Attention, le funiculaire F2, Vieux Lyon-Fourvière ne circulera pas entre le samedi 10 et dimanche 25 avril inclus, pour des opérations de maintenance annuelle. L’objectif est de s’assurer de la conformité des voies, du tunnel et des systèmes de freinage selon la réglementation des remontées mécaniques.

Pour que les passagers soient le moins lésé possible, la fréquence du F1 Vieux Lyon Saint-Just sera renforcée, entre 6 et 10 minutes en semaines et 10 minutes le dimanche. Des bus relais seront mis en place pour la continuité du service, avec un trajet Saint-Just-Minimes-Fourvière dans les deux sens de circulation. La fréquence des bus sera entre 7 et 15 minutes.