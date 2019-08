Lyon : le tunnel Brotteaux-Servient fermé plusieurs nuits dès ce lundi

Le tunnel Brotteaux-Servient, à Lyon, sera fermé plusieurs nuits de suite à partir de ce lundi 19 août.

Des travaux d'entretien sont toujours en cours sous le tunnel Brotteaux-Servient. Celui-ci sera à nouveau interdit la nuit à la circulation plusieurs nuits de la semaine prochaine. A commencer par ce lundi 19 août et jusqu'au vendredi 23 août inclus, de 21h à 6h le lendemain. Il est possible de rejoindre la rue Garibaldi via le cours Vitton ou la rue Vauban.

Pour rappel, le tunnel Viver-Merle est lui aussi fermé à la circulation, au moins jusqu'au printemps 2020 en raison de travaux de réaménagement des abords de la gare et du centre commercial de la Part-Dieu.