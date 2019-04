Lyon : le tram T2 également impacté par un problème électrique

Après la ligne T1 déjà impactée par un problème électrique, le tram T2 circule également partiellement à Lyon.

Mise à jour : reprise progressive du trafic à 10h

Ce jeudi matin, les lignes de tramway T1 et T2 sont lourdement impactées par un incident technique. Ainsi, la ligne T1 ne circule pas entre Liberté et Debourg. La ligne T2, elle, circule uniquement entre Villon et Saint-Priest / Bel-Air, les stations entre Perrache et Villon ne sont plus desservies. Des bus relais ont été mis en place pour continuer le service sur T1.

Selon nos informations, il s'agit d'un problème d'origine électrique sur les lignes, à hauteur de la patinoire Charlemagne.

Le trafic pourrait revenir à la normale vers 10h30.