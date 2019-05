Lyon : le métro D est en panne et circule partiellement ce mardi

Suite à un incident technique, la ligne de métro D circule partiellement ce mardi matin à Lyon.

Mise à jour : 6h40, reprise progressive du trafic

Galère en perspective pour les habitants du sud-est de Lyon ce mardi matin. A cause d'un incident technique, la ligne de métro D circule uniquement de Grange Blanche à Vaise. Les stations entre Grange Blanche et Vénissieux ne sont pas desservies depuis 4h43 et le début de l'exploitation.

Des bus relais ont été mis en place, mais devraient être rapidement saturés à l'approche de l'heure de pointe. Mieux vaut donc se tourner vers d'autres lignes, si possible, ou les alternatives comme le vélo.