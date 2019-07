Lyon : le métro A perturbé à cause d'une fuite de gaz en surface

Suite à une fuite de gaz sur le secteur du cours Emile Zola à Villeurbanne, la ligne de métro A circule partiellement.

mise à jour : reprise du trafic sur l’ensemble de la ligne à l'exception de la station Flachet qui reste fermée

Ce mercredi en début d'après-midi, la ligne de métro A ne circule plus entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie à cause d'une fuite de gaz sur le secteur du cours Emile Zola. Les stations de République à Vaulx en Velin La Soie ne sont plus desservies et sont provisoirement fermées.

La rue est également interdite à la circulation entre la rue du 1er Mars 1943 et la rue Pierre Cacard. Dans ce contexte exceptionnel, la mise en place de bus relais est impossible.

Il est vivement conseillé d'éviter le secteur, les pompiers sont en cours d'intervention et un périmètre de sécurité a été mis en place.