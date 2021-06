Lyon : la voûte ouest de Perrache ouverte au public dès lundi midi

Après 3 ans de travaux, la voûte ouest de Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon, sera ouverte au public à partir de ce lundi 21 juin à 12h.

La voûte est désormais réservée aux modes actifs. "Cette voie s’est métamorphosée en un espace apaisé et sécurisé", explique Lyon Confluence.



"Grâce à une percée directe sur la place Carnot, la création d’un espace à ciel ouvert à mi-parcours et un parti pris ambitieux en matière d’éclairage, le passage fait la part belle à la lumière. Ce passage sous Perrache devient plus confortable, permettant de passer rapidement et sans contrainte du tramway au train, du train au métro, du métro au vélo et de répondre à l’accroissement du nombre d’usagers et de voyageurs", poursuit Lyon Confluence.