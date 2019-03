Lyon : l'arrêt à la demande le soir arrive sur des lignes de bus

Sur certaines lignes de bus, à partir de 22 heures, il sera bientôt possible de demander au conducteur de pouvoir descendre entre deux arrêts. Cette expérimentation doit permettre de lutter contre le harcèlement de rue.

Dès le 8 mars pour la ligne c14, puis du 15 avril pour les bus 7, 52, C5 et C12, à partir de 22 heures, les passagers pourront demander aux conducteurs de s'arrêter entre deux stations.

Le chauffeur évaluera le contexte et pourra alors stopper le bus à un endroit sûr en terme de voirie pour permettre aux passagers de descendre entre deux arrêts par l'avant.

Cette expérimentation s'inscrit dans la lutte contre le harcèlement de rue, les lignes choisies ont fait l’objet des marches exploratoires.

Pour Fouziya Bouzerda, présidente du Sytral, l’arrêt à la demande : "doit permettre de descendre au plus près de son domicile ou du lieu de destination. Cela apportera plus de confort et permettre de renforcer le sentiment de sécurité sur le réseau".

Un premier bilan de l’expérimentation sera réalisé dans six mois.