Lyon : il vole un téléphone dans le métro, la victime le piège

À Lyon, un individu qui avait volé un téléphone sur la ligne TCL du métro A s'est retrouvé bloqué par sa victime.

Ce 24 juin, au milieu de la journée, un individu vol un téléphone à l'arrêté sur la ligne A du métro de Lyon, à hauteur de la station Hôtel de Ville. Après on méfait, il tente de prendre la fuite, poursuivie par sa victime. Cette dernière le pousse à se réfugier dans un magasin.

Ainsi piégé, le voleur n'a pas eu d'autre choix que de sortir par le seul accès : la porte d'entrée devant laquelle attendaient les policiers.

Âgé de 17 ans et déjà connu pour 10 antécédents, le voleur a rendu le téléphone portable à sa victime et a été interpellé. Placé en garde à vue, il a été présenté au parquet ce jeudi pour "vol à l'arraché dans un transport collectif" et laissé libre avec ouverture d'information.