Lyon : il vole dans un magasin, s’enfuit en voiture et renverse un employé

Lundi, un homme a dérobé des filtres à air dans un magasin d’Ecully, près de Lyon. Il a ensuite pris la fuite au volant de la voiture d'un complice. En s’échappant, il a renversé un employé du magasin avec sa voiture.

Mercredi, il a été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits et a mis hors de cause son complice. Il est présenté au parquet ce vendredi.