Lyon : il insulte les juges alors qu'il assiste à un procès

Un mineur de 17 ans a été arrêté à Lyon. Il avait insulté les juges lors d'un procès.

Trois hommes étaient jugés à Lyon pour un braquage raté à côté de Genève en 2010. Les prévenus ont été condamnés entre 15 et 10 ans de prison. Lors de l'énoncé de la peine, un mineur de Vaulx-en-Velin proche de l'un des individus jugés a insulté les juges et les assesseurs. Il a également blessé un policier en lui jetant une bouteille d'eau au cou (3 jours d'ITT pour le policier). Le mineur a été interpellé le 4 novembre quai Romain Rolland dans le 5e arrondissement. Il a été présenté au parquet, en vue d'une ouverture d'information reliant l'affaire des insultes devant les juges, et le jet de la bouteille d'eau sur le policier.