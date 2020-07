Lyon : bataille rangée à la Guillotière en mai, plusieurs arrestations

Début mai, des vidéos montrant une bataille rangée dans les rues de la Guillotière à Lyon sont massivement relayées sur les réseaux sociaux. Plusieurs individus viennent d'être interpellés.

Le 3 mai, vers 20 heures, des habitants de la Guillotière à Lyon filment une bataille rangée dans les rues entre une dizaine d'individus. Les vidéos sont ensuite largement partagées sur les réseaux sociaux et une enquête de police ouverte.

Ce jour-là, trois frères originaires de Vienne et âgés respectivement 26 ans, 35 ans et 39 ans se rendent rue Paul Bert à Lyon dans le 3e arrondissement pour acheter des cigarettes de contrebande. En raison d'un différend financier avec le vendeur, la transaction tourne mal. Une dizaine d'individus prennent à parti les acheteurs (jet de barrières, coups de couteau et gaz lacrymogène). Le plus jeune des frères a reçu 15 jours d'ITT, le second 4 jours.

"Au moment des faits et les jours qui suivaient, de nombreuses vidéos étaient relayées sur les réseaux sociaux montrant la brutalité des faits. Les images de vidéo-surveillance exploitées par les enquêteurs de la BSU du commissariat du 3/6 et leur connaissance du terrain permettaient d’identifier 5 suspects qui étaient interpellés et placés en garde à vue", explique la police.

Lors des auditions, un seul des suspects n'a pas reconnu les faits, malgré son identification formelle par une des victimes.

Les cinq suspects, quatre majeurs et un mineur âgé de 15 ans, seront déférés le 2 juillet 2020 en vue d’une ouverture d’information.