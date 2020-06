Lyon : après le confinement, un appel aux dons de sang

La situation des réserves de sang est préoccupante selon l’Établissement français du sang.

L'Établissement français du sang s'est félicité de la mobilisation des donneurs durant la crise sanitaire du Covid-19, mais constate qu'ils “sont moins nombreux à venir depuis le déconfinement”. Pourtant, les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. “La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser”, explique l'EFS.

À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’EFS et la ville de Lyon lancent pour la seconde année l’opération “Prenez le relais, 1 mois pour tous donner !”. Tous les Lyonnais sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang les 11, 12 et 13 juin en donnant leur sang et en encourageant leur entourage à donner à leur tour. Dès aujourd’hui, prenez rendez-vous sur l’une de nos collectes lyonnaises.

Les 11,12,13 juin

Palais de Bondy (18 quai de Bondy à deux pas de la gare St Paul Lyon 5) et Maison du Don Lyon Confluences (Place des Archives à côté de la gare de Perrache Lyon 2)

Pour vous inscrire, c’est par ici.