Loire : un infirmier roué de coups après une visite

Il y a quelques jours, à Saint-Etienne, dans la Loire, un infirmier libéral a été roué de coups par un homme après une visite chez une patiente, d’après Le Progrès. Le médecin a dû lui faire six points de suture au front. Il a déposé plainte et l’enquête est toujours en cours.

Il exerce son métier d’infirmier libéral depuis une décennie. Le 22 mars, il a été, inexplicablement, roué de coups par un homme après une visite, banale, chez une patiente diabétique, d’après Le Progrès.

En quittant sa patiente, l’homme se fait pincer le mollet droit par un chien, raconte le quotidien régional. L’infirmier le fait fuir avant de se retrouver nez à nez avec un homme corpulent. Ce dernier le frappe de multiples coups. Bilan : six points de suture au front, de multiples plaies sur le visage et sur le corps et huit jours d’ITT.

"J’exerce ce métier avec bienveillance et empathie et je ne voulais pas pénaliser mes patients. Lorsqu’ils m’ont vu ainsi, ils ont été terriblement choqués. Certains même ont pleuré et j’ai été touché, car on m’a rendu de la valeur, celle que cet homme m’a volée. Tous ces témoignages m’ont apporté du courage et de la force" , explique la victime au Progrès. Il a repris le travail dès le lendemain.