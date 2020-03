Les véhicules de la fourrière trop polluants pour circuler dans Lyon ?

Depuis le 1er janvier 2020, les véhicules professionnels les plus polluants sont interdits dans un périmètre comprenant Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Cependant, une partie de ceux de la fourrière municipale, ne respecte pas ces obligations.

La fourrière de Lyon interdite d’intervenir sur le territoire municipal. C’est la situation ubuesque qui semble se présenter depuis le 1er janvier 2020, avec la mise en place de la zone à faibles émissions. Une partie des véhicules utilisés par le nouveau délégataire (EGF) sont trop polluants pour circuler dans cette zone, qui comprend la totalité des arrondissements de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

C’est Françoise Chevallier, élue écologiste, qui l’a fait remarquer lors du dernier conseil municipal. “La fourrière utilise 13 véhicules dont seuls 4 ont la vignette Crit’Air 3, compatible avec la ZFE en 2020”, nous explique l’élue. Or, dès 2021, les vignettes Crit’Air 3 ne seront plus compatibles, avec le durcissement des conditions de la ZFE. “Suite à ma question en commission finance, on nous a répondu que le délégataire avait une dérogation d’office, raconte Françoise Chevallier. Or, d’après ce que j’en ai vu, cette dérogation ne serait valable qu’un an, renouvelable une fois.”

De son côté, Gérard Collomb a répondu que la fourrière se mettrait en conformité. “Nous pensons que notre ville doit être exemplaire dans ce domaine, y compris pour ses délégataires”, a appuyé Françoise Chevallier. Lorsque l’appel d’offres a été passé, la perspective de la ZFE était déjà connue. L’entreprise délégataire aurait même proposé des véhicules au gaz, ce que la mairie a refusé, jugeant cette solution trop onéreuse.