Les punaises diaboliques commencent à envahir la métropole de Lyon

Malgré leur nom de monstre de série B, les punaises diaboliques ne sont pas dangereuses pour l'homme. Venues d'Asie, leur nombre peut être impressionnant et elles commencent à se faire plus visibles dans la métropole de Lyon.

1 à 2 cm, le corps gris, taché de point sombre : les punaises diaboliques, alias Halyomorpha halys, se font de plus en plus nombreuses sur les terrasses, embrasures de vitres et portes des appartements et maisons de la métropole de Lyon. Attirées par la chaleur, elles tentent d'entrer dans les maisons pour y passer l'hiver depuis plusieurs semaines. Cette punaise venue d'Asie est arrivée en France autour des années 2012, elle ne présente aucun danger pour l'homme. Seule exception : son odeur dégagée lorsqu'elle est agressée qui peut déclencher des allergies chez certains. Par ailleurs, elle peut être destructrice dans les jardins, s'attaquant à certaines plantes comme les tomates. Jusqu'à présent, on les retrouvait dans les campagnes, mais elles commencent à envahir les villes à l'image de celles de la métropole de Lyon.

Le nombre de punaises peut parfois être impressionnant, une centaine d'insectes pouvant se presser autour d'une ouverture. Elles aiment particulièrement les endroits chauds et s'y cachent jusqu'au printemps. Ainsi, elles tentent d'entrer dans les maisons actuellement, et seront sans doute à nouveau vues au printemps essayant de sortir. On les retrouve parfois dans des lieux inattendus, à l'image de certains parkings souterrains de la ville de Lyon où quelques spécimens ont pu être observés ces derniers jours selon nos propres constatations.

Mieux vaut ne pas les écraser, sous peine de subir leur odeur pestilentielle, certains parviennent à les faire fuir avec de l'huile essentielle de menthe (des produits à manier avec précaution, les centres anti-poisons faisant face à une augmentation des intoxications à cause d'huiles essentielles).