Isère : le témoignage poignant de la sœur de Victorine

L'une des grandes sœurs de Victorine, Romane, a écrit un message poignant sur Facebook ce lundi. 15 jours après la découverte du corps sans vie de sa petite soeur, à Villefontaine.

Victorine Dartois, 18 ans, a été retrouvée morte il y a maintenant deux semaines près d'un étang de Villefontaine, dans l'Isère. L'enquête est en cours (lire ici).

Ce lundi, sa grande soeur, Romane, a publié sur Facebook un message poignant...

"Plus les jours passent et plus c’est difficile d’être sans toi... J’ai peur de la suite, des années à venir. Je veux te parler, je veux que tu me conseilles, je veux rire, je veux pleurer, je veux encore des souvenirs avec toi", a-t-elle notamment expliqué.