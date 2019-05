Explosion à Lyon : le compte Amazon du suspect au cœur de l'enquête

Selon L'Express, les enquêteurs auraient exploité les données du compte Amazon d'Hichem M. principal suspect dans l'explosion d'un colis piégé à Lyon vendredi 24 mai.

Ce lundi matin, les policiers ont interpellé Hichem M, suspecté d'avoir déposé un colis piégé rue Victor Hugo à Lyon, vendredi 24 mai. L'explosion avait fait treize blessés.

Selon L'Express, les policiers ont récupéré "notamment les données du compte Amazon" du jeune homme, observant "un certain nombre d'achats suspects, en grande quantité". Depuis janvier 2018, il se serait procuré du matériel de survie, selon nos confrères, puis à partir de mars 2019, il aurait commandé en ligne des éléments qui auraient pu lui permettre de confection un engin explosif : "piles, litres d'eau oxygénée et acétone, circuit imprimé...". Son compte était lié à son adresse mail personnelle et les produits livrés à son domicile. Originaire d'Algérie, l'étudiant était arrivé en France durant l'été 2017. On ignore pour l'instant qu'elles sont les motivations de son geste.