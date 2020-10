Est de Lyon : ils se blessent en faisant du canyoning le premier jour du confinement

(Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Une quinzaine de pompiers et un hélicoptère ont été mobilisés dans l’Ain, le 30 octobre, premier jour du confinement, pour secourir deux hommes faisant du canyoning.

L’un des objectifs, si ce n’est l’objectif le plus important du confinement est de libérer du temps pour les secours en limitant au maximum les interventions hors Covid-19. C’est probablement ce qu’ont perdu de vue deux adeptes du canyoning en décidant de rompre le premier jour de confinement pour s’adonner à ce sport. Alors qu’ils s’aventuraient dans le Canyon de Tréfond-Pernaz, situé sur la commune de Serrières-de-Briord, dans l’Ain, l’un des deux hommes a fait une mauvaise chute et s’est fracturé la cheville, détaille France 3. Une quinzaine de pompiers et un hélicoptère ont été mobilisés pour secourir les deux individus.